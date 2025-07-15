Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan 15 Temmuz'da anlamlı ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan 15 Temmuz'da anlamlı ziyaret

11:0615/07/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Jandarma Genel Komutanlığı ile Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Jandarma Genel Komutanlığı ile Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'i ziyaret etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Jandarma Genel Komutanlığı ile Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Doğan'ın beraberinde kulüp başkan yardımcısı Nevzat Kaya ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde destansı bir direniş sergileyen Özel Harekat Başkanlığına ziyarette bulunduğu ve Karadeniz ile bir araya geldiği belirtildi.


Açıklamada, "Vatan uğruna canlarını hiçe sayan kahramanlarımızın aziz hatırasına duyulan derin saygı ve minnet duygularıyla gerçekleşen görüşmede, başkanımız Ertuğrul Doğan, Karadeniz'e isminin yazılı olduğu kulübümüzün formasını takdim etti." denildi.


Karadeniz'in de ziyaret dolayısıyla Doğan'a teşekkür ederek, bordo-mavili kulübe yeni sezon için başarı dileklerinde bulunduğu ifade edildi.


Daha sonra Çardakcı'yı ziyaret eden Doğan'ın, kendisine isminin yazılı olduğu Trabzonspor formasını hediye ettiği kaydedildi.

#Ertuğrul Doğan
#Ali Çardakcı
#Süleyman Karadeniz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Felâk - Nas ve İhlas Suresi Türkçe Arapça Okunuşu Meali ve Faydaları