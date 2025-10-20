Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor kafayı kullanıyor

Trabzonspor kafayı kullanıyor

11:4320/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Paul Onuachu, bu sezon kafayla 3 gol attı.
Paul Onuachu, bu sezon kafayla 3 gol attı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de bu sezon 15 kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer 6 kafa golü ile bu alanda zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 20 puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.


Geride kalan 9 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran bordo-mavililerde gollerin 6’sı kafa vuruşlarından geldi. Bu performansla Trabzonspor, ligde en çok kafa golü atan takım oldu.


Bordo-mavilileri 4 kafa golüyle TÜMOSAN Konyaspor takip etti.


Dört farklı isim kafa golü attı.

Karadeniz ekibinde kafa gollerine en çok katkı veren futbolcu Nijeryalı golcü Paul Onuachu oldu. 2.01’lik forvet, 3 kafa golüyle takımına önemli katkı sağlarken; Savic, Augusto ve Sikan da 1’er kez bu şekilde gol sevinci yaşadılar.


En çok kafayla gol

Bordo-mavililer, ligde bulduğu 15 golün 6’sını kafa ile atarken, 4’ü sağ ayak, 3’ü de sol ayak vuruşlardan geldi. 2 golde ise penaltı vuruşları ön plana çıktı.

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin öğrencileri, hava toplarındaki üstünlüğünü hücum organizasyonlarına yansıttı. Onuachu’nun fizik gücünün rakip savunmaları zorlaması Karadeniz ekibini ön bölgedeki çeşitliliğini artırdı.





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Paul Onuachu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025: SSK, BAĞ-KUR, Memur, Emekli ve Asgari Ücret maaş zammı hesaplamalar