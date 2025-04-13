Trabzonspor taraftarları Ahmet Minguzzi'nin mezarını ziyaret etti

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, mezarı başında anıldı. Minguzzi'nin Bahçelievler'deki Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret eden "Gurbetçi Gençler", "Trabzonlu Gençler, "Vira" taraftar grubu üyeleri, dua etti.
Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Trabzonspor taraftar grupları tarafından mezarı başında anıldı.
Bahçelievler Osmaniye Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine, Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile “Gurbetçi Gençler” taraftar grubu üyeleri katıldı.
Genç yaşta hayatını kaybeden Minguzzi’nin mezarı başında dua ederek ailesine taziyelerini iletti. Anne Minguzzi ise gözyaşlarını tutamadı.
Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta Kadıköy'de pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.
Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılanması devam ediyor.