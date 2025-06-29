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Trabzonspor yeni transferine kavuşuyor: Bu gece Trabzon'da olacak

Trabzonspor yeni transferine kavuşuyor: Bu gece Trabzon'da olacak

18:1929/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
DHA
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor'un Estoril Praia'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı sağ bek Wagner Pina, bu gece saat 02.45'te Trabzon Havalimanı'na iniş yapacak.

Trabzonspor'un Portekiz ekibi Estoril Praia'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Wagner Pina, bu gece Trabzon'a geliyor. Bordo-mavililerin genç sağ beki, bu gece saat 02.45'te Trabzon Havalimanı'na iniş yapacak.


Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 22 yaşındaki futbolcunun gece saatlerinde şehre ulaşacağı ifade edildi. Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna kattığı Wagner Pina'nın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.






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