Spor Trabzonsporda 2 ayrılık birden
TRANSFER

Trabzonspor'da 2 ayrılık birden

Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Tecrübeli futbolcu feshin ardından bonservisiyle birlikte Kasımpaşa'ya transfer oldu. Abdulkadir Parmak ise sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya kiralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda 2 ayrılık birden
Trabzonspor, Yunus Mallı ve Abdulkadir Parmak'ın takımdan ayrıldığını açıkladı

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kadro dışı kalan Yunus Mallı’nın 2023 yılında bitecek olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bordo mavili kulüp, Yunus Mallı’ya 10 taksit halinde toplam 7 milyon TL fesih bedeli ödeyecek.

30 yaşındaki futbolcu, karşılıklı feshin ardından Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Yunus Mallı
Yunus Mallı

Trabzonspor’un altyapısında yetişen ve beklentilerin altında kaldığı için kadro dışı bırakılan bir diğer isim Abdülkadir Parmak ise bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya kiralandı.

Abdulkadir Parmak
Abdulkadir Parmak

Bordo-mavili kulüp, her iki oyuncuya da sosyal medya üzerinden başarılar diledi.

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