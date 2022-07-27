Trabzonspor'da 2 ayrılık birden

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kadro dışı kalan Yunus Mallı’nın 2023 yılında bitecek olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bordo mavili kulüp, Yunus Mallı’ya 10 taksit halinde toplam 7 milyon TL fesih bedeli ödeyecek.

30 yaşındaki futbolcu, karşılıklı feshin ardından Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Yunus Mallı

Trabzonspor, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.



📌7 Milyon TL fesih tazminatı, 10 taksitle ödenecek. pic.twitter.com/e0WkmtS8Bz — SPOR (@yenisafakspor) July 27, 2022

Trabzonspor’un altyapısında yetişen ve beklentilerin altında kaldığı için kadro dışı bırakılan bir diğer isim Abdülkadir Parmak ise bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya kiralandı.

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Abdulkadir Parmak

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya kiralandığını açıkladı. pic.twitter.com/Kd6M4WkJ3m — SPOR (@yenisafakspor) July 27, 2022

Bordo-mavili kulüp, her iki oyuncuya da sosyal medya üzerinden başarılar diledi.