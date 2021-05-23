Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yerine Mert Günok ve Kristoffer Nordfeldt

Trabzonspor, birçok Avrupa kulübünün dikkatini üzerine çeken kaleci Uğurcan Çakır’ı 20 milyon euronun üzerinde bir teklif gelirse değerlendirmeyi düşünüyor. Transfermarkt verilerine göre; 16 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda bulunan Uğurcan’ın takımdan ayrılması halinde izlenecek yol planı da belli oldu.

İlk aday Mert Günok

Yedek kaleci Erce Kardeşler’in performansından memnun olmayan bordo-mavili takım, ilk iş olarak tecrübeli bir kaleci transfer edecek. Karadeniz ekibinin, Uğurcan’ın yerine düşündüğü ilk isim teknik direktör Abdullah Avcı’nın da eski öğrencisi olan Mert Günok. 2023 yılına kadar Başakşehir ile sözleşmesi bulunan ve zaman zaman A Milli Takım’ın kalesini koruyan Mert için İstanbul ekibiyle masaya oturacak olan başkan Ahmet Ağaoğlu, bu transferi bitirmeye çalışacak. 32 yaşındaki oyuncunun, 3 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

REKLAM

Mert olmazsa Nordfeldt

Trabzonspor, diğer yandan Gençlerbirliği’nin 31 yaşındaki kalecisi Kristoffer Nordfeldt’i de gündemine aldı. Abdullah Avcı’nın verdiği rapor doğrultusunda çalışan bordo-mavili yönetim, Mert Günok konusunda olumsuz bir geri dönüş alması doğrultusunda Nordfeldt için Ankara ekibinin kapsını çalacak.

SPOR Uğurcan Çakır'a 3 dev talip

SPOR Trabzonspor, Hollanda gol kralının peşinde

SPOR Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı: Takımı burada kampa sokacak