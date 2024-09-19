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Trabzonspor'dan efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci'ye anlamlı veda

Trabzonspor'dan efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci'ye anlamlı veda

14:2819/09/2024, четверг
G: 19/09/2024, четверг
Yeni Şafak
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Mustafa Şamil Ekinci'nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mustafa Şamil Ekinci'nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Trabzonspor taraftarları, bugün oynanacak Kayserispor maçında saygı duruşu esnasında 83 yaşında hayatını kaybeden kulübün efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci'yi alkışlayacak.

Trabzonspor Kulübü, 83 yaşında vefat eden efsane başkan Mustafa Şamil Ekinci için taraftarlara bir duyuruda bulundu.


Bordo-mavili kulüp, bu akşam Papara Park'ta Kayserispor'a karşı oynanacak Süper Lig erteleme müsabakasında, merhum Ekinci'yi bir dakikalık saygı duruşunda taraftarlarından alkışlamalarını istedi.


Yapılan açıklamada, "Trabzonspor’umuza büyük hizmetler sunmuş, kulübümüzün efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci’yi sonsuzluğa uğurlarken, onun anısına daha anlamlı bir veda yapmayı arzu ediyoruz. Saygı duruşu esnasında, hepimiz 1 dakika boyunca Şamil Başkanımızı alkışlıyoruz. Bu alkışlar, onun Trabzonspor'umuza olan büyük katkılarına duyduğumuz derin saygının ifadesi olacaktır." ifadelerine yer verildi.




#Mustafa Şamil Ekinci
#Trabzonspor
#Kayserispor

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