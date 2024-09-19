Trabzonspor'dan efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci'ye anlamlı veda

Trabzonspor Kulübü, 83 yaşında vefat eden efsane başkan Mustafa Şamil Ekinci için taraftarlara bir duyuruda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Trabzonspor’umuza büyük hizmetler sunmuş, kulübümüzün efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci’yi sonsuzluğa uğurlarken, onun anısına daha anlamlı bir veda yapmayı arzu ediyoruz. Saygı duruşu esnasında, hepimiz 1 dakika boyunca Şamil Başkanımızı alkışlıyoruz. Bu alkışlar, onun Trabzonspor'umuza olan büyük katkılarına duyduğumuz derin saygının ifadesi olacaktır." ifadelerine yer verildi.