Spor Trabzonsporlu futbolcunun menajeri İstanbula geldi
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Trabzonsporlu futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi

Trabzonspor'da kendisine kulüp bulması yönünde bilgi verilen Flavio'nun menajeri Decio Oliveira, oyuncusunun geleceğini netleştirmek için İstanbul'a geldi.

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Kerim Baştan Yeni Şafak
Trabzonsporlu futbolcunun menajeri İstanbula geldi
Menajer Decio Oliveira

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra gönderilecek oyuncularla ilgili de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda Brezilyalı Flavio'nun menajeri Decio Oliveira, bordo-mavili kulüple yol ayrılığıyla ilgili görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldi. Decio, yapacağı görüşmeden sonra oyuncusuyla ilgilenen diğer Süper Lig kulüplerinin yetkilileriyle masaya oturacak ve en iyi şartları sunan takıma oyuncusunu götürecek.

Süper Lig'den teklifler var

26 yaşındaki futbolcuyla, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Giresunspor başta olmak üzere Süper Lig'e yeni yükselen İstanbulspor ile Ankaragücü'nün ilgilendiği, ülkesi Brezilya'dan da durumunu soran kulüplerin olduğu öğrenildi.

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