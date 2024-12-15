Trabzonspor'un derbi kadrosu belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak. Ligde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, kritik derbinin kamp kadrosunu belirledi.
Kaleci Ahmet Yıldırım, sakatlıkları bulunan Arif Boşluk, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ile kadro dışı kalan Stefano Denswil, Umut Bozok, Mislav Orsic ve Enis Bardhi Galatasaray maç kafilesinde yer almadı.
Trabzonspor’un 23 kişiden oluşan kafilesinde şu oyuncular yer aldı:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Arda Öztürk, Ali Şahin, Eren Elmalı, Borna Barisic, John Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Umut Güneş, Edin Vişça, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Denis Draguş, Anthony Nwakaeme, Simon Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım.