LİGUE 1

Transfer haberleri: Lille bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katıyor: Serkan Asan

Lille bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katıyor: Serkan Asan

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Türk oyunculara eğilmiş durumda. Kadrosunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve son olarak da Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ı transfer eden Fransız kulübü, bir Türk oyuncuyu daha gündemine aldı. Lille, milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in ayrılık ihtimaline karşı Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi DHA
Serkan Asan bu sezon 24 karşılaşmada görev yaptı.

Serkan Asan bu sezon 24 karşılaşmada görev yaptı.

Ligue 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'i kadrosunda bulunduran, Galatasaray'dan da Mustafa Kapı'ya imza attıran Lille, yine bir Türk futbolcunun peşinde.

Zeki ayrılırsa Serkan transfer edilecek

Fransız kulübü, transfer teklifleri alan 23 yaşındaki Zeki Çelik'in halefini Trabzonspor'da buldu. 2016 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Zeki Çelik'in İngiltere Premier Lig başta olmak üzere birçok ligden talipleri bulunuyor. Milli sağ bekin ayrılması halinde, Lille'in, Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan'ı renklerine bağlamak için harekete geçeceği ve Karadeniz kulübüne resmi teklifini ileteceği öğrenildi.

  • Getafe de talip olmuştu
  • 21 yaşındaki Serkan'a devre arasında İspanyol kulübü Getafe de talip oldu ancak transferi gerçekleşmedi. Tempolu oyunuyla dikkat çeken Serkan Asan'ın 2023 yılına kadar bordo mavili kulüple sözleşmesi bulunuyor.

Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk resmi maçına Rennes karşısında çıktı (ÖZET)
Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk resmi maçına Rennes karşısında çıktı (ÖZET)

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Lille, 40. dakikada Jonathan Bamba'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran konuk ekip Rennes, 74. dakikada Damien Da Silva'nın ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Öte yandan, Rennes'te 35. dakikada Sacha Boey, Lille'de ise 43. dakikada Reinildo Mandava doğrudan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. Burak Yılmaz ilk resmi maçına çıktıYeni transfer Burak Yılmaz, 64. dakikada Jonathan David'in yerine dahil olarak Lille formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Lille'de Zeki Çelik maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika boyunca sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada Benjamin Andre'nin yerine oyuna dahil oldu.Lille-Rennes maçını izlemek için tıklayınızMerci pour votre soutien pendant les 90 minutes ❤#LOSCSRFC pic.twitter.com/STEIRLnhYn&mdash; LOSC (@losclive) August 22, 2020

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