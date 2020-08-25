Lille bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katıyor: Serkan Asan

Ligue 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'i kadrosunda bulunduran, Galatasaray'dan da Mustafa Kapı'ya imza attıran Lille, yine bir Türk futbolcunun peşinde.
Zeki ayrılırsa Serkan transfer edilecek
Fransız kulübü, transfer teklifleri alan 23 yaşındaki Zeki Çelik'in halefini Trabzonspor'da buldu. 2016 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Zeki Çelik'in İngiltere Premier Lig başta olmak üzere birçok ligden talipleri bulunuyor. Milli sağ bekin ayrılması halinde, Lille'in, Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan'ı renklerine bağlamak için harekete geçeceği ve Karadeniz kulübüne resmi teklifini ileteceği öğrenildi.
- Getafe de talip olmuştu
- 21 yaşındaki Serkan'a devre arasında İspanyol kulübü Getafe de talip oldu ancak transferi gerçekleşmedi. Tempolu oyunuyla dikkat çeken Serkan Asan'ın 2023 yılına kadar bordo mavili kulüple sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı Lille ile anlaşmaya vardı. Genç yetenek, Lille kadrosunda yer alan 5. Türk futbolcu oldu.
🇹🇷#MehmetZekiÇelik
🇹🇷#YusufYazıcı
🇹🇷#BurakYılmaz
🇹🇷#FerhatÇoğalan
⌛#MustafaKapı https://t.co/2DgxoQppyY
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı Lille ile anlaşmaya vardı. Genç yetenek, Lille kadrosunda yer alan 5. Türk futbolcu oldu.
Trabzonspor'un genç sağ bek oyuncusu Serkan Asan, Düzköy ilçesindeki evinde geçirdiği karantina günlerini anlattı https://t.co/NqwDzhWdo3
Trabzonspor'un genç sağ bek oyuncusu Serkan Asan, Düzköy ilçesindeki evinde geçirdiği karantina günlerini anlattı https://t.co/NqwDzhWdo3— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 9, 2020
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