Norveç, İsveç ve diğer bazı ülkelerde transfer dönemi daha yeni başlıyor ve Mart veya Nisan başına kadar devam ediyor. İsviçre'de transfer penceresi 18 Ocak'ta açıldı. Bulgaristan'da ise transfer dönemi 1 Şubat'ta başlayıp 29 Şubat'ta sona eriyor. Brezilya ve Ukrayna, bu ülkelerde transfer dönemi Mart ayına kadar devam ediyor. Brezilya için 7 Mart, Ukrayna için 12 Mart son gün.