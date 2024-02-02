Süper Lig’de ara transfer döneminde son haftaya girildi ve takımlar transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Ocak ayında başlayan ara transfer dönemi şubat ayında sona erecek. Peki, Süper Lig’de ara transfer dönemi bitti mi, hangi gün son? İşte detaylar.
SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANACAK, HANGİ GÜN SON?
Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN?
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.
KIŞ TRANSFER PENCERESİNİ KAPATAN ÜLKELER
Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika, Danimarka, Meksika, Hollanda, İskoçya, Suudi Arabistan
KIŞ TRANSFER PENCERESİ AÇIK OLAN ÜLKELER
Avusturya, Avustralya ve İsrail: 6 Şubat'a kadar
Türkiye: 9 Şubat'a kadar transfer yapma imkanı var.
Doğu Avrupa ülkeleri: Hırvatistan, Karadağ, Romanya, Sırbistan, İsviçre, Slovenya ve Macaristan gibi ülkelerde transfer dönemi 12-16 Şubat arasında sona eriyor.
GEÇ AÇILAN TRANSFER PENCERELERİ
Norveç, İsveç ve diğer bazı ülkelerde transfer dönemi daha yeni başlıyor ve Mart veya Nisan başına kadar devam ediyor. İsviçre'de transfer penceresi 18 Ocak'ta açıldı. Bulgaristan'da ise transfer dönemi 1 Şubat'ta başlayıp 29 Şubat'ta sona eriyor. Brezilya ve Ukrayna, bu ülkelerde transfer dönemi Mart ayına kadar devam ediyor. Brezilya için 7 Mart, Ukrayna için 12 Mart son gün.