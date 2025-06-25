Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 84-68 kazanarak seriyi 4-1'e getirdi ve sezonu şampiyon tamamladı.

Üst üste ikinci kez lig şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Beko, toplamda 12. kez kupayı müzesine götürdü.

Sarunas Jasikivecius'un öğrencileri, THY EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak sezonu üç kupayla tamamladı.

Erkek basketbolda 2014/15'te Real Madrid'in ardından bir sezonda 3 kupayı da kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu.