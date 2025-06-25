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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

22:3125/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko sezonu üç kupayla tamamladı.
Fenerbahçe Beko sezonu üç kupayla tamamladı.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve dört galibiyete ulaşarak sezonu şampiyon tamamladı. Sarı-lacivertliler, 12. kez lig kupasını müzesine götürdü.

Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı ağırladı.


Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 84-68 kazanarak seriyi 4-1'e getirdi ve sezonu şampiyon tamamladı.

Üst üste ikinci kez lig şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Beko, toplamda 12. kez kupayı müzesine götürdü.


Sarunas Jasikivecius'un öğrencileri, THY EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak sezonu üç kupayla tamamladı.

Erkek basketbolda 2014/15'te Real Madrid'in ardından bir sezonda 3 kupayı da kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu.


Gelecek sezon Monako'ya transfer olması beklenen Marko Guduric gözyaşlarıyla Fenerbahçe'ye veda etti.


Şampiyon Fenerbahçe Beko'nun kupasına kavuştuğu anlar:


FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçının özetini izlemek için



#Fenerbahçe Beko
#Türkiye Basketbol Süper Lig
#Beşiktaş Fibabanka
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