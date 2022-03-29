Türkiye ve İtalya özel maçta karşılaşacak

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz yönetiminde çıktı Portekiz maçından 3-1 yenik ayrılan A Milli Futbol Takımı, evinde Kuzey Makedonya'ya son dakikalarda yediği golle 1-0 yenilerek üst üste ikinci Dünya Kupası finallerini kaçıran İtalya özel maçta karşı karşıya gelecek.
Son Avrupa şampiyonu unvanlı rakibini devirip tarihte bir ilki başarmaya çalışacak. Bir kez daha 3'lü savunmayla sahada olması beklenen millilerde hafif sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı.
Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Türkiye ve İtalya arasında Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan özel maç bugün saat 21.45'te başlayacak. Mücale TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.
Türkiye-İtalya maçı muhtemel 11'ler
- Türkiye: Altay, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Cengiz, Kerem, Enes.
- İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Bastoni, Emerson, Barella, Tonali, Locatelli, Pellegrini, Zaniolo, Belotti.