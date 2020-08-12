Avrupa Ligi'nde Sevilla son dakikalarda yarı finale çıktı (ÖZET)

MSV Arena’da oynanan Wolverhampton - Sevilla mücadelesini İtalyan hakem üçlüsü Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yönetti.

Çekişmeli geçen maçın 13. dakikasında Wolverhampton kazandığı penaltı ile önemli bir fırsat elde etti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Raul Jimenez bu fırsatı değerlendiremedi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı.

Gol son dakikalarda geldi

İkinci yarının son dakikalarına kadar mücadelede gol sesi çıkmazken, 88. dakikada Ever Banega’nin asistinde Lucas Ocampos ağları sarsarak, takımına yarı final biletini aldırdı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sevilla’nın rakibi Manchester United oldu. Karşılaşma 16 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Sevilla, Wolverhampton maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Shakhtar Donetsk, Basel'i rahat geçti (ÖZET) Veltins-Arena’da oynanan Shakhtar Donetsk - Basel mücadelesini İngiliz hakem üçlüsü Michael Oliver, Stuart Burt ve Simon Bennett yönetti.Mücadeleye hızlı başlayan Shakhtar Donetsk, Marlos Bonfim’in asistinde Junior Moraes ile henüz 2. dakikada öne geçti. Baskısını sürdüren Ukrayna ekibi 22. dakikada gene Marlos Bonfim’in asistinde bu kez Taison ile farkı 2’ye çıkardı. Maçta ilk yarı Shakhtar Donetsk’in 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.Shakhtar Donetsk yarı finaldeİkinci yarıda Basel oyuna denge getirmek için çabalasa da Shakhtar Donetsk, 75. dakikada Alan Patrick’in penaltı golü ile farkı 3’e çıkardı. Farkı açmanın verdiği rahatlıkla ataklarını da arttıran Shakhtar, 88. dakikada Dodo’nun golüyle durumu 4-0 yaptı. 90+2. dakikada Wolfswinkel, Basel’in tek golünü attı ve mücadele 4-1 sona erdi.Bu sonuçla Shakhtar Donetsk yarı finaldeki yerini aldı.Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 17 Ağustos Pazartesi günü Inter ile karşılaşacak.Shakhtar Donetsk Basel maçının özetini izlemek için tıklayınız.Avrupa Ligi'nde Inter, Bayer Leverkusen karşısında turladı (ÖZET)Manchester United, Kopenhag'ı uzatmalarda geçti (ÖZET)

Avrupa Ligi'nde Inter, Bayer Leverkusen karşısında turladı (ÖZET) UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu’nda bir üst tura çıkan ilk takımlar belli oldu. Tek maç eleme sistemine göre Almanya’da oynanan mücadelelerde son 4 takım arasına ismini yazdıran ekipler Manchester United ile Inter oldu.Inter ile Bayer Leverkusen’in karşı karşıya geldiği müsabakaya İtalyan ekibi gollerle başladı. 15. dakikada Barella gol perdesini aralarken, 21’de ise Lukaku skoru 2-0 yapan golü kaydetti.Bu golden 3 dakika sonra Bayer Leverkusen, farkı 1’e indirdi. Alman temsilcisi, 24. dakikada Havertz’in kaydettiği gol ile mücadeleyi 2-1’e getirdi. Maç bu sonuçla tamamlanırken, Inter ismini yarı finale yazdırmış oldu. Inter, yarı finalde Shaktar Donetsk - Basel maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.Inter Bayer Leverkusen maçının özetini izlemek için tıklayınız.Manchester United, Kopenhag'ı uzatmalarda geçti (ÖZET)⏹️ | FINITAAAAA!!!Siamo in semifinaleeeeeeee!!! DAIIIII!!! 👏👏👏#InterLeverkusen 2⃣-1⃣⚽️ #Barella (15')⚽️ #Lukaku (21')⚽️ Havertz (24')#UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/QJbd82nzFs— Inter (@Inter) August 10, 2020