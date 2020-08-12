UEFA Avrupa Ligi maç özetleri: Sevilla Wolverhampton 1-0 maç özeti izle
Avrupa Ligi'nde Sevilla son dakikalarda yarı finale çıktı (ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Sevilla son dakikalarda bulduğu golle Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Sevilla, Wolverhampton maçının özetini Yeni Şafak Spor'dan izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziİHA
MSV Arena’da oynanan Wolverhampton - Sevilla mücadelesini İtalyan hakem üçlüsü Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yönetti.
Çekişmeli geçen maçın 13. dakikasında Wolverhampton kazandığı penaltı ile önemli bir fırsat elde etti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Raul Jimenez bu fırsatı değerlendiremedi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı.
Gol son dakikalarda geldi
İkinci yarının son dakikalarına kadar mücadelede gol sesi çıkmazken, 88. dakikada Ever Banega’nin asistinde Lucas Ocampos ağları sarsarak, takımına yarı final biletini aldırdı.
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sevilla’nın rakibi Manchester United oldu. Karşılaşma 16 Ağustos Pazar günü oynanacak.
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