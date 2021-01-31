Spor TFF 1 Ligde ortalığı karıştıran gol Kural hatası yapıldı
PTT 1.LİG

Ümraniyespor Samsunspor maçında tartışma çıkaran gol: Ümraniyespor Samsunspor maçında kural hatası mı yapıldı?

TFF 1. Lig'de ortalığı karıştıran gol: 'Kural hatası yapıldı'

Ümraniyespor-Samsunspor maçında ev sahibi ekip, tartışma çıkaran bir gole imza attı. Ümraniyesporlu futbolcular daha sonra fair-play örneği sergileyerek rakip takıma gol atması için izin verdi. Eski hakem Bünyamin Gezer, mücadelede kural hatası yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Ümraniyespor’un attığı golün ardından hakeme yoğun itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.
Ümraniyespor’un attığı golün ardından hakeme yoğun itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında yapılan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor karşılaşması 2-2 sona erdi.

Tartışma çıkaran gol


Karşılaşmanın 90. dakikasında yaşanan sakatlığın ardından hakem Ramazan Keleş hava atışıyla oyunu başlattı. Yılport Samsunsporlu oyuncu Djedje'nin duraksamasının ardından topu rakip kaleye taşıyan Okan Derici, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Ertuğrul Sağlam oyundan atıldı

Golden sonra saha içinde yoğun tartışmalar yaşandı. Hakem Ramazan Keleş'e itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kırmızı kart gördü.

Topa müdahale etmeyerek golün atılmasına izin verdiler

Ümraniyespor kenar yönetiminin aldığı kararla fair-play çerçevesinde santranın ardından topla beraber rakip kaleye yönelen Samsunsporlu futbolcu Nadir Çiftçi, topu ağlara gönderdi ve maça dengeyi getirdi: 2-2

Karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı.

Bünyamin Gezer: "Kural hatası"

Ümraniyespor-Samsunspor maçında yaşananları değerlendiren eski hakem Bünyamin Gezer, karşılaşmada kural hatası yapıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gezer, "Ümraniyespor'u ayakta alkışlıyorum. Kural hatası ile attıkları golün karşılığında kalelerini açarak ender görülecek bir şekilde Samsunspor'a gol atma şansı tanıdıkları için. Kural bilmeyen hakem Ramazan Keleş ve yardımcıları için söylenecek söz bulamadım maalesef" ifadelerini kullandı.

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