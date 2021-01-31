TFF 1. Lig'de ortalığı karıştıran gol: 'Kural hatası yapıldı'

TFF 1. Lig'in 19. haftasında yapılan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor karşılaşması 2-2 sona erdi.

Tartışma çıkaran gol





Karşılaşmanın 90. dakikasında yaşanan sakatlığın ardından hakem Ramazan Keleş hava atışıyla oyunu başlattı. Yılport Samsunsporlu oyuncu Djedje'nin duraksamasının ardından topu rakip kaleye taşıyan Okan Derici, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Ümraniyespor-Samsunspor maçındaki Hakem atışından sonra gelen ilginç gol.



⚽️ 90' Okan Derici pic.twitter.com/FoioSzhq02 — TFF 1.Lig (@st1lig) January 31, 2021

Ertuğrul Sağlam oyundan atıldı

Golden sonra saha içinde yoğun tartışmalar yaşandı. Hakem Ramazan Keleş'e itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kırmızı kart gördü.

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Topa müdahale etmeyerek golün atılmasına izin verdiler

Ümraniyespor kenar yönetiminin aldığı kararla fair-play çerçevesinde santranın ardından topla beraber rakip kaleye yönelen Samsunsporlu futbolcu Nadir Çiftçi, topu ağlara gönderdi ve maça dengeyi getirdi: 2-2

Karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı.

Ümraniyespor-Samsunspor maçının skorunu belirleyen gol.



⚽️ 90+8' Nadir Çiftçi pic.twitter.com/WjRKaTsrNQ — TFF 1.Lig (@st1lig) January 31, 2021

Bünyamin Gezer: "Kural hatası"

Ümraniyespor-Samsunspor maçında yaşananları değerlendiren eski hakem Bünyamin Gezer, karşılaşmada kural hatası yapıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gezer, "Ümraniyespor'u ayakta alkışlıyorum. Kural hatası ile attıkları golün karşılığında kalelerini açarak ender görülecek bir şekilde Samsunspor'a gol atma şansı tanıdıkları için. Kural bilmeyen hakem Ramazan Keleş ve yardımcıları için söylenecek söz bulamadım maalesef" ifadelerini kullandı.

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Ümraniyespor'u ayakta alkışlıyorum. Kural hatası ile attıkları golün karşılığında kalelerini açarak ender görülecek bir şekilde Samsunspor'a gol atma şansı tanıdıkları için. Kural bilmeyen hakem Ramazan Keleş ve yardımcıları için söylenecek söz bulamadım maalesef. — Bünyamin Gezer (@BnyaminGezer05) January 31, 2021