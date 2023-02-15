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Spor

Yeni Malatyaspor açıkladı: "2 oyuncunun vefasızlığını asla unutmayacağız"

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında TFF 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor, iki oyuncunun kulüpten ayrıldığını açıkladı. Yeni Malatyaspor bu iki oyuncunun, vefasızlık yaptığını ve asla unutmayacağını ifade etti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:17 . 15/02/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Yeni Malatyaspor ligden çekilmişti

Yeni Malatyaspor ligden çekilmişti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi ise yaralandı.


Kalecisini kaybetti

Bu depremde Yeni Malatyaspor da kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetti. Daha sonra Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'den çekilme kararı alındığını duyurdu.


"2 oyuncunun vefasızlığını asla unutmayacağız"

Yeni Malatyaspor, iki oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini ve vefasızlık yaptıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle ödemelerin geciktiği ve oyuncuların da tek taraflı bir şekilde sözleşmelerini feshettikleri ifade edildi. Yeni Malatyaspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:


"İlimizde yaşanan deprem sonrasında çok büyük bir afetin içerisinde kaldık. Futbolcumuz Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık ve bu süreçte ligden çekilme kararı aldık.13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız."





#Yeni Malatyaspor
#TFF 1. Lig
#deprem
1 saat önce
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Yeni Malatyaspor açıkladı: "2 oyuncunun vefasızlığını asla unutmayacağız"
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