Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar kadro dışı bırakıldı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olduğu maçta sarı-siyahlı takımın savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, taraftarlara doğru terbiyesizce hareket yapmasının ardından Malatyasporlu taraftarlar da oyuncuya tepki gösterdi.
Maçın 71'inci ve 74'üncü dakikalarında yediği gollerden sonra Yeni Malatyaspor taraftarı, oyunculara tepki gösterdi. Bu tepkilerin ardından savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın tribüne doğru terbiyesizce bir hareket yapmasıyla taraftarın tepkisi daha da arttı. Bir süre duran oyun, Sadık'ın oyundan alınmasıyla devam etti.
- Kadro dışı bırakıldı
- Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıkladı. Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.