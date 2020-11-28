Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama: Kan değerleri daha iyi

Teknik direktör Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan deneyimli çalıştırıcının, entübe edildiği öğrenildi. 67 yaşındaki teknik direktörün, haziran ayında da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama: Kan değerleri iyi
Teknik direktör Yılmaz Vural'ın ailesi, deneyimli hocanın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadeleri kullandı.
Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın son durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Vural Ailesi'yle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, ziyaret sırasında Vural Ailesi'nin yanında bulunan teknik direktör Bülent Uygun'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.
📢Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama: "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor"👇 pic.twitter.com/CMxc7WFoXe
📢Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama: "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor"👇 pic.twitter.com/CMxc7WFoXe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 28, 2020
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