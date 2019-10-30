Yunanistan'da skandal karar: Asker selamı veren milli hentbolcunun sözleşmesini feshettiler

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme son maçında Belçika’yı 33-24’lük skorla mağlup etti. Bu skorla gruptan lider çıkıp play-off oynamaya hak kazanan A Milliler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için maç sonu asker selamı verdi.

Ay-yıldızlı ekibimizin önemli oyuncularından Durmuş Ali Tınkır'ın verdiği asker selamı, kulübü Olympiakos'u rahatsız etti. Skandal bir karara imza atan Yunan kulübü milli hentbolcunun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Yunanistan’ın AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul da asker selamı verdiği için kadro dışı bırakıldı.

Olympiakos ve AEK takımları aldıkları skandal kararlar resmi sitelerinden duyurdu;