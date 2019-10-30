MİLLİ TAKIM

Yunanistan'da skandal karar: Asker selamı veren milli hentbolcunun sözleşmesini feshettiler

Yunanistan takımlarında forma giyen milli hentbolcularımız Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul'un milli maçta verdiği asker selamı kulüplerini rahatsız etti. Tınkır'ın sözleşmesi feshedilirken, Özmusul ise kadro dışı bırakıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Hentbol Takımımız, kazandıkları başarıyı Mehmetçik'e armağan etti.

A Milli Hentbol Takımımız, kazandıkları başarıyı Mehmetçik'e armağan etti.

Fotoğraf: Selçuk Kızıldağ / AA

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme son maçında Belçika’yı 33-24’lük skorla mağlup etti. Bu skorla gruptan lider çıkıp play-off oynamaya hak kazanan A Milliler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için maç sonu asker selamı verdi.

Ay-yıldızlı ekibimizin önemli oyuncularından Durmuş Ali Tınkır'ın verdiği asker selamı, kulübü Olympiakos'u rahatsız etti. Skandal bir karara imza atan Yunan kulübü milli hentbolcunun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Yunanistan’ın AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul da asker selamı verdiği için kadro dışı bırakıldı.

Olympiakos ve AEK takımları aldıkları skandal kararlar resmi sitelerinden duyurdu;


Mehmetçik'e desteği hazmedemediler: Alman kulübü Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı
Mehmetçik'e desteği hazmedemediler: Alman kulübü Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı

Enver Cenk Şahin'in, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti.Alman ekibinden yapılan açıklamada, Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, Cenk'in sözleşmesinin devam ettiği fakat maçlara ve antrenmanlara katılamayacağı bildirildi. Şahin'in başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabilmesine de izin verildiği ifade edildi.Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

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