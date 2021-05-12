Yunus Akgün Galatasaray'a geri döndü

Ligde son hafta Menemenspor’u yenerek şampiyon olan Adana Demirspor’da Hasan Kılıç, Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız’dan sonra sezon başı Galatasaray’dan kiralanan Yunus Akgün de takımdan ayrıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akgün, “Adana’ya ilk geldiğim günden beri hedefleri, hayalleri bu kadar büyük dev bir ailenin ve camianın parçası olmaktan gurur duydum. Şampiyonluk yolunda elimden geldiğince formamı ıslatmadan hiç çıkartmadım. Adana Demirspor, kariyerimin sonuna kadar biriktireceğim en güzel anılarımın ve başarılarımın içinde en özeli olarak kalacak. Üzerimde hakkı olan hocalarıma, takım arkadaşlarıma, abilerime, sayın başkanımıza ve tüm camiaya sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

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💙⚡️ pic.twitter.com/ysjDcNB6gK — Yunus Akgün (@yunusakgun17) May 12, 2021