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Spor

Yunus Akgün'e Avrupa'dan yoğun ilgi: 3 takım peşine düştü

Galatasaray'da geçen sezon forma bulmakta zorlanan Yunus Akgün, yeni sezonda Avrupa'nın yolunu tutabilir. Genç oyuncu için Fransa'dan iki ve İtalya'dan bir takımın devreye girdiği öğrenildi.

23:05 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yunus Akgün, geçen sezon 3 gole katkı yaptı

Yunus Akgün, geçen sezon 3 gole katkı yaptı

Galatasaray formasıyla geçen sezon ligde şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu Yunus Akgün, Fransız ekibi Nantes'ın radarında.


Nantes'ın, Rennes'e sattığı Ludovic Blas'ın yerine Yunus Akgün'ü transfer etmek istediği kaydedildi.


Mostafa Mohamed'in bonservisini 5.5 Milyon Euro ödeyerek satın alan Nantes, Yunus Akgün'ü de transfer etmek istiyor.



Nantes, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti, görüşmeler sürüyor.


23 yaşındaki milli futbolcunun, Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İki takım daha teklif yaptı

Lorient ve Salernitana'nın da genç oyuncuya teklif yapmak için beklediği ve ilgisinin olduğu öğrenildi. Yunus Akgün'ün ve Galatasaray'ın gelen teklifleri değerlendireceği ve ona göre karar vereceği öğrenildi.

28 maçta 3 gole katkı yaptı

Yunus Akgün geçtiğimiz sezon Galatasaray'da çıktığı 28 maçta 1 gol ve 2 asist katkısı yaptı.


#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Transfer
1 saat önce
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