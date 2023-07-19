Yunus Akgün'e Avrupa'dan yoğun ilgi: 3 takım peşine düştü

Yunus Akgün, geçen sezon 3 gole katkı yaptı
Galatasaray formasıyla geçen sezon ligde şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu Yunus Akgün, Fransız ekibi Nantes'ın radarında.
Nantes'ın, Rennes'e sattığı Ludovic Blas'ın yerine Yunus Akgün'ü transfer etmek istediği kaydedildi.
Mostafa Mohamed'in bonservisini 5.5 Milyon Euro ödeyerek satın alan Nantes, Yunus Akgün'ü de transfer etmek istiyor.
Nantes, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti, görüşmeler sürüyor.
23 yaşındaki milli futbolcunun, Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İki takım daha teklif yaptı
Lorient ve Salernitana'nın da genç oyuncuya teklif yapmak için beklediği ve ilgisinin olduğu öğrenildi. Yunus Akgün'ün ve Galatasaray'ın gelen teklifleri değerlendireceği ve ona göre karar vereceği öğrenildi.
28 maçta 3 gole katkı yaptı
Yunus Akgün geçtiğimiz sezon Galatasaray'da çıktığı 28 maçta 1 gol ve 2 asist katkısı yaptı.