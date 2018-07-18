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Askercell nedir, nasıl kullanılır? Ücretsiz Askercell nasıl alınır?

Bedelli askerlik Askercell kullanımını arttıracak

Bedelli askerlikle ilgili hazırlanan kanun teklifi kapsamında 28 gün yerine getirilecek olan askerlik hizmeti, askerde telefon kullanabilecek miyiz sorularının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Askerde cep telefonu kullanımı ise Genelkurmay Başkanlığı’nın 13 Nisan 2015 tarihinde aldığı kararla geliştirilen Askercell ile mümkün hale geldi. İşte Askercell ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Haber Merkezi Yeni Şafak
13 Nisan 2015 tarihi itibari ile askerlerin Askercell kullanması şartıyla telefon kullanımı serbest bırakıldı.
13 Nisan 2015 tarihi itibari ile askerlerin Askercell kullanması şartıyla telefon kullanımı serbest bırakıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili hazırlanan kanun teklifini açıkladı. Yaş sınırının 25, ücretin ise 15 bin TL olacağını açıklayan Turan, 28 gün askerlik yapılacağını da belirtti. Bildiğiniz gibi bu seferki bedelli askerlik şartları önceki bedelli askerlik şartlarına göre farklılık gösterdi. Hazırlanan kanun teklifine göre bedelli askerlik yapmak isteyenler 28 gün de askerlik hizmetini yerine getirecek. Buda bedelli askerlik yapmak isteyenleri yeni bir arayış içine sürükledi.

28 gün akıllı telefon ve normal hat kullanmak yasak

Günlük hayatımızda elimizden bir saniye düşürmediğimiz telefonları, kanun teklifi kapsamında bedelli askerlik yapmak isteyenler ne yazık ki 28 gün boyunca kullanamayacak. Güvenlik ve tedbir amaçlı akıllı telefon ve ya sıradan hatların askeriye kullanılması bildiğiniz gibi komple yasak. Lakin Genelkurmay Başkanlığı’nın 13 Nisan 2015 tarihinde aldığı karar ile askerler kriterler dahilin de telefon kullanması serbest bırakıldı. Peki ya bu hattın özellikleri ve kriterleri nedir birlikte bakalım.

Askercell nedir?

Askercell, Turkcell GSM şirketi tarafından Genelkurmay Başkanlığı’nın belirlediği kriterler doğrultusunda geliştirdiği SIM kart modeli olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu hat belirli saatlerde çalışan, belirli kısıtlamaları barındıran ücretsiz bir SIM kart servisidir.

Askercell nereden alınır?

Askercell sahip olmak isteyen kişileri bir Turkcell bayine giderek Askercell Talep ve Onay Belgesi doldurulup imzalamaları gerekiyor. Akabinde kullanıcıya verilen SIM kart açıldığında Askercell kullanıma hazır hale geliyor.

Askercell nasıl kullanılır?

Askercell’e başvurmak için bayiye gidildiğinde başvuru sırasında hatta kullanıcının belirlediği 7 adet telefon numarası tanımlanır. Hatta tanımlanacak olan numaraların 5 tanesi yurt içi 2 tanesi ise yurt dışı hat numarası olarak belirlenir. Hattın açılması ile birlikte Askercell sahibi hatta tanımlı numaralar ile görüşme imkanına sahip olur.

Şunu da belirtmekte fayda var Askercell mesai saatleri içinde pasif konuma geçer. Saatler akşam 18.00’e gösterdiğinde hat aktif olur ve sabah 08.00’e kadar aktif konumda bulunur.

Askercell’in özellikleri neledir?

  • - Konuşma ve mesajlaşma işlemlerini belirlediği 7 numara ile gerçekleştirebilir.
  • - Askercell sadece 18.00 ila 08.00 saatleri arasında aktif hale gelir
  • - Hafta sonları Askercell’deki tüm kısıtlamalar ortadan kalkar.
  • - Hattın internet özelliği kapalı olarak kullanıcıya verilir.
  • - Askercell hizmetinin aktif olup olmadığını kontrol etmek için telefonunuzdan *199# numarasını tuşlamanız yeterlidir.

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