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Elektronik harpte yerli devrim

Elektronik harpte yerli devrim

Canberk Doğan
04:0019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TF-2000 Hava Savunma Muhribi için geliştirilen ÇAFRAD sisteminin seri üretimine yönelik faaliyetler sürdürülüyor.
TF-2000 Hava Savunma Muhribi için geliştirilen ÇAFRAD sisteminin seri üretimine yönelik faaliyetler sürdürülüyor.

Ukrayna-Rusya’nın ardından İran-İsrail arasında süren savaşta kritik rol oynayan elektronik harp altyapısına Türkiye de ciddi ölçekte yatırımlar yaptı. İthal birçok ürün yerlileri ile ikame edildi. ASELSAN başta olmak üzere birçok yerli kurumun iş birliğiyle geliştirilen projeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni nesil operasyonel kabiliyetler kazandırıyor.


KONUŞULAN DİL BİLE ANALİZ EDİLİYOR

ASELSAN, insansız hava araçlarını düşman tehditlerinden korumak amacıyla ANTIDOT 2-U Elektronik Harp Podu’nu geliştirdi. Sistem, İHA’lara tam otonom koruma sağlarken, aynı anda birden fazla hedefe yönelik karıştırma yapabiliyor. Kara konuşlu bir elektronik destek sistemi olan ASELSAN MİLKED-3A3 de hasım unsurların haberleşme sistemlerini tespit edip teşhis edebiliyor. Sistem, sinyallerin dinlenmesi ve konuşulan dile kadar analiz edilmesini mümkün kılıyor. Tüm kara, hava, deniz ve uzay platformlarına entegre edilebilecek yerli AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizin) radar sistemi MURAD, F-16, TB2 ve AKINCI gibi kritik platformlara entegre edilecek. Ayrıca, TF-2000 Hava Savunma Muhribi için geliştirilen ÇAFRAD sisteminin seri üretimine yönelik faaliyetler sürdürülüyor.


#elektronik harp
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