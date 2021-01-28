Teknoloji Facebook CEOsu Mark Zuckerberg Appleın gizlilik değişikliklerinin rekabet önleyici olduğunu düşünüyor
İNTERNET

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Apple'ın gizlilik değişikliklerinin rekabet önleyici olduğunu düşünüyor

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın artık en büyük rakiplerinden biri olduğunu bildirerek 'gizlilik hizmetlerinde' yapılan düzenlemelerin rekabeti önlediğini duyurdu. Hatta Apple'ın bu değişiklikleri kendi çıkarları için yaptığını da söyledi.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple-Facebook
Apple-Facebook

Facebook, dün itibariyle 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin gelir ve kazanç raporlarını paylaştı. En dikkat çekici ayrıntılardan birisi şirket CEO'su Mark Zuckerberg'in Apple hakkında söyledikleri oldu.

Apple, kendi çıkarları için gizlilik değişiklikleri yapıyor.

Açılış konuşmasında Apple'ın reklamcılık sektörüne büyük ölçüde güvenen Facebook gibi şirketleri etkileyen 'izleme karşıtı' değişikliklerine odaklandı. Birçok farklı yabancı yayın organının da vurguladığı gibi Zuckerberg, Apple'ın gizlilik politikasını insanlara yardım etmek için değil, kendi çıkarlarını geliştirmek için değiştirdiğini iddia etti.

Konuyla alakalı olarak Mark Zuckerberg'in tam açıklaması şu şekilde:

    Apple, uygulamalarımızın çalışma şeklinde müdahale etmek için baskın platform konumunu kullanıyor ve bunun için her türlü teşvike sahip. Bunu insanlara yardım etmek için taptıklarını söylüyorlar ancak hareketler açıkça onların rekabet çıkarlarını takip ediyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, en büyük rakiplerinden birinin Apple olduğunu da özellikle belirtiyor.

Zuckerberg ayrıca Facebook'un Apple'ı en büyük rakiplerinden biri olarak gördüğünü de belirtti. Böylece gizlilik değişikliklerinin Messenger ve WhatsApp'a zarar verdiğini ve bunun karşısında, iMessage ve FaceTime gibi Apple hizmetlerini güçlendirdiğini duyurdu.

    iMessage, ekosistemlerinin temel dayanak noktalarından biridir. Her iPhone'a önceden yüklenmiş olarak gelir ve özel API'ler ve izinler içerir. Bu nedenle ABD'de en çok kullanılan mesajlaşma hizmetidir.

Apple geri adım atmıyor

Apple ise Facebook'un tüm bu şikayetlerine rağmen geri adım atmıyor ve yakın gelecekte yeni izleme kurallarını hayata geçirmeyi planlıyor. Rastgele bir reklam tanımlayıcı aracılığıyla kullanımı izlenen uygulamaların, bir gereksizim görüldüğünde reklam izleme amacıyla bilgilerini paylaşmak isteyip istemedikleri konusunda kullanıcılara ek bir soru sorması gerekiyor.

Reklamverenler, kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak ve reklam kampanyalarını izlemek için rastgele reklam tanımlayıcısını kullanıyor. Ancak reklam endüstrisi birçok kişinin bu bilgileri paylaşmamayı tercih etmesini bekliyor.

Apple bu noktada kullanıcı verilerinin ne zaman toplandığını ve diğer uygulama ya da web servisleriyle ne zaman paylaşıldığını gösteren ek bir seçenek olması gerektiğini savunuyor. Facebook'un iddialarına göre yanıt olarak Apple şu açıklamayı yapıyor:

    Bunun kullanıcılarımız için ayakta durma meselesi olduğuna inanıyoruz.

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