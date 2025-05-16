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Güneş'ten yılın en güçlü patlaması: X2.7 şiddetinde güneş patlaması

Güneş'ten yılın en güçlü patlaması: X2.7 şiddetinde güneş patlaması

17:1416/05/2025, Cuma
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14 Mayıs 2025 sabahı Güneş'in doğu yüzeyinden X2.7 sınıfı güçlü bir güneş patlaması meydana geldi. Patlama, Dünya'nın gündüz yüzeyinde kısa süreli radyo kesintilerine yol açtı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), olayın ardından Dünya’ya yönelik ek bir etki beklenmediğini açıkladı.


Patlama, Güneş'in 11 yıllık döngüsündeki en aktif evrede olmasıyla ilişkilendiriliyor.


Aynı gün içinde daha düşük şiddetli M sınıfı dört farklı patlamanın daha yaşandığı belirtildi.


Altyapıya zarar veriyor

Uzmanlar, patlamaların Güneş’teki manyetik alan çizgilerinin ani kopması ve yeniden bağlanmasıyla oluştuğunu ifade ediyor.


Güneş'ten kopan yüklü parçacıklar atmosfere ulaşırsa kuzey ışıkları gibi görsel olaylara yol açabiliyor, ancak ciddi fırtınalar nadiren altyapıya zarar veriyor.


Bilim adamları, aktif güneş lekesi bölgesi AR 4087’nin Dünya’ya doğru dönerken önümüzdeki günlerde de etkili olabileceğini belirtiyor.

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