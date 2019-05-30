Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Peugeotnun yeni aile aracı 508 SW
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
OTOMOBİL

Peugeot'nun yeni aile aracı 508 SW

Yeni Peugeot 508 Sedan'ın başarılı tanıtım ve satışa sunulma sürecinin ardından Peugeot, 26 Mayıs ile 1 Eylül 2019 tarihleri arasında öncelikli Avrupa pazarlarında SW versiyonunu tanıtacak ve satışa sunacak. Sedan versiyondan transfer edilen çerçevesiz camların ve kapıların katkısıyla ortaya çıkan zarif ve atletik görünümüyle yeni Peugeot 508 SW heyecan uyandıran çarpıcı bir görünüm sergiliyor.

Haber Merkezi AA
Peugeot 508 SW
Peugeot 508 SW

Yeni Peugeot 508 Sedan'ın başarılı tanıtım ve satışa sunulma sürecinin ardından Peugeot, 26 Mayıs ile 1 Eylül 2019 tarihleri arasında öncelikli Avrupa pazarlarında SW versiyonunu tanıtacak ve satışa sunacak.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre İlhamını “Shooting Brake” tasarım yaklaşımından alan yeni Peugeot 508 SW, son derece rekabetçi D segmenti station wagon pazarının kurallarını yeniden yazıyor. Sedan versiyondan transfer edilen çerçevesiz camların ve kapıların katkısıyla ortaya çıkan zarif ve atletik görünümüyle yeni Peugeot 508 SW heyecan uyandıran çarpıcı bir görünüm sergiliyor.

Geniş yaşam alanı ve fonksiyonel bagajıyla yeni Peugeot 508 SW, atletik zarafetini pratik bir yapıyla birlikte sunuyor. Yeni Peugeot 508 SW, mükemmel direksiyon ve süspansiyon sistemiyle, markanın DNA’sına da sadık kalarak üstün sürüş özellikleri sergiliyor.

Yeni Peugeot 508 SW, sunduğu son nesil Peugeot i-Cockpit ile ileri teknoloji, çekici ve son derece zarif bir deneyim vaat ediyor. En güncel sürüş destek sistemleriyle donatılan yeni Peugeot 508 SW böylece yeni EuroNCAP gereksinimlerini karşılıyor ve yüksek güvenlik seviyesiyle dikkat çekiyor. Versiyona bağlı olarak sunulan Gece Görüş Sistemi (kendi segmentinde rakipsiz) ve Şerit Takip Sistemi ile birlikte çalışan Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım oluşturuyor.

Yeni Peugeot 508 SW yeni nesil PureTech ve BlueHDi (büyük oranda SCR teknolojisi ile donatılan) motorlarla yollara çıkıyor. İki adet 1,6 litre hacimli benzinli dışında 1,5 litre ve 2,0 litre olmak üzere dört farklı dizel versiyon sunuluyor. Benzinli cephesinde başlangıç versiyonu PureTech 180 SS EAT8 iken bir üst basamakta PureTech 225 SS EAT8 yer alıyor. Dizel cephesinde ise BlueHDi 130 SS 6 ileri manuel, BlueHDi 130 SS EAT8, BlueHDi 160 SS EAT8 ve BlueHDi 180 SS EAT8 devreye giriyor.

REKLAM

Tüm bu motorlar Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak olan Euro6.d normunu ve buna hazırlık niteliği taşıyan Euro6.d-temp normunu karşılıyor. Gerçek yaşamdaki tüketim değerlerini yansıtan WLTP prosedürlerine uygun olarak belirlenen değerlere göre bu motorlar sınıfının en düşük karbondioksit emisyonu değerleriyle dikkat çekiyor.

Sessiz ve sakin bir elektrikli sürüş deneyimi vaat eden yeni 508 Sedan ve SW'un 225 HP şarj edilebilir hibrit benzinli versiyonu ülkeye bağlı olarak 7 Haziran 2019'dan itibaren sipariş edilebilecek.
Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

​Ayağa kalkmadığı için çalışanlarını darp etmişti.
İstenen cezalar belli oldu

İstenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılması davasında yeni gelişme.
THYdenseçim uyarısı

THY'den
seçim uyarısı

​Bilet değişikliği imkanı yarın sona eriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'ni açıkladı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi sona erdi.
Kazanan<br>firmalar belli oldu

Kazanan
firmalar belli oldu

​4 ilde 1 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilecek.
Ayakkabısının diğer teki de bulundu

Ayakkabısının diğer teki de bulundu

​Ecrin bebeği arama çalışmalarında yeni gelişme.

Türkiye'nin en tehlikeli yollarından

Türkiye'nin en tehlikeli yollarından

40 virajlı geçit, tünelle geçilecek.

Dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan polisinin 'göçmen zulmü' devam ediyor.

Kadın hakimden hukuk skandalı

Kadın hakimden hukuk skandalı

Şikayetçi olduğu iddianameyi kabul etti davaya da kendi baktı.
Darbeci<br>pilotlara müebbet

Darbeci
pilotlara müebbet

Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar çıktı.
'Silah' sayıldı

'Silah' sayıldı

Gelinine diş fırçası fırlatan kaynanaya hapis cezası.
Böyle teslim oldular

Böyle teslim oldular

Mağarada sıkıştırılan teröristler kıskıvrak yakalandı.
Yüzde 90'ı tükendi

Yüzde 90'ı tükendi

​Yetkililer korsan firmalara yönelik uyarıda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.