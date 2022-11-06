​Startup’lar perakende için yarıştı.

MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu. 51 ülkeden 205 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmanın kazananı, dijital dünyayı ve veri destekli kişiselleştirmeyi bir araya getirerek gerçek zamanlı müşteri deneyimini iyileştiren Oriient oldu. Yarışmada ikinciliği Varsapp, üçüncülüğü ise Vouchery.io aldı. MediaMarkt Türkiye, 2018 yılında başlattığı MediaMarkt Startup Challenge projesinin 5’incisini; Google, Index Grup, Zip ve Hacquarters iş birliğiyle düzenledi. 51 farklı ülkeden 205 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmanın ön elemesini geçen 10 girişim ise düzenlenen final etkinliğinde jüriye sunumlarını yaptı. Öİç mekan konumlandırma sistemi olan Oriient, dijital dünyayı ve veri destekli kişiselleştirmeyi bir araya getirerek gerçek zamanlı müşteri deneyimini iyileştiriyor. MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Perakende sektörüle ilgili başvuruları kabul ettik. Yarışmamız ile girişimcilere destek sunmaya ve ülkemizde girişimcilik ekosistemini geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.