TÜSİAD ve MEF Üniversitesi'nin özel sektör çalışanlarının yapay zekâ farkındalığını artırmayı amaçladığı "İşte Yapay Zekâ” programı başlıyor

Program kapsamında hazırlanan video içerikleri, yapay zekanın iş dünyasındaki stratejik önem ve etkisini iş dünyasından uygulama örnekleriyle birlikte ele alarak; katılımcılara hem akademik hem de uygulamalı bir perspektif sunuyor.





Programda, yapay zekanın iş dünyasındaki rolü, stratejik uygulama alanları, etik ve yönetişim ilkeleri, iş süreçlerine entegrasyonu ile veri yönetimi ve analizi gibi konuları kapsayan beş teorik modül MEF Üniversitesi tarafından hazırlandı.





Program kapsamında ayrıca özel bir modül de bulunuyor. Bu modülde, yapay zekayı başarıyla iş süreçlerine entegre etmiş lider şirketlerin yöneticileri kendi deneyimlerini paylaşıyor. Programa katılanlar Dimes, İnci Holding, İş Bankası, Koç Holding, Koton, Pegasus, QNB Bank A.Ş. ve Vitra gibi kurumların liderlerinden ilham alma fırsatı buluyor.





TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, programla ilgili olarak “Günümüz iş dünyasında yapay zekâ, rekabetin ve dijital dönüşümün merkezinde yer alıyor. TÜSİAD olarak, özel sektörün bu dönüşümde güçlü bir rol üstlenmesini önemsiyoruz. Bu sebeple MEF Üniversitesi iş birliğiyle ‘İşte Yapay Zekâ’ video serisini hazırladık. Amacımız, bu içeriğin iş dünyasına ilham vermesi ve yapay zekâ uygulamalarına ışık tutması.” ifadelerini kullandı.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ise “TÜSİAD‑MEF Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘İşte Yapay Zekâ’ programı, üniversite ve iş dünyasının yapay zekâ çağındaki stratejik bir dönüşüm adımıdır. Bu sadece bir eğitim programı değil, ülkemizin yapay zekâ çağına hazırlığında bir vizyon ortaklığıdır.” dedi.





“İşte Yapay Zekâ” programı, NTT Data Türkiye ve TWISER Eğitim Platformu tarafından ücretsiz olarak erişime sunuluyor.



