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THY bilet değişikliği nasıl yapılır? Türk Hava Yolları bilet değiştirme, bilet iade, iptal etme

THY bilet değişikliği arama motorunda aratılan konulardan biri oldu. Türk Hava Yolları(THY), sel felaketi yaşanan Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'ya (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan vatandaşlara, ücretsiz bilet değişikliği ve hiç kullanılmamış biletlerin ücretsiz iade hakkı tanıdıklarını duyurdu. Biletlerini değiştirmek veya iade etmek isteyen kişiler bilet THY bilet değiştirme, iade ve iptal etme işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, THY bilet değiştirme nasıl yapılır? Türk Hava Yolları bilet değiştirme, bilet iade, iptal etme hakkında detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
THY bilet değişikliği nasıl yapılır? Türk Hava Yolları bilet değiştirme, bilet iade, iptal etme
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THY’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Zonguldak ve Kastamonu’ya kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm THY ile AnadoluJet uçuşlarında 11 Ağustos ve öncesinde bu şehirlere alınan biletler, 22 Ağustos tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon ve güzergah değişiklikleri ücretsiz yapılacak.

THY'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Geçmiş olsun Türkiye!

Ülkemizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kastamonu, Sinop, Zonguldak çıkışlı ve varışlı, 11 Ağustos 2021 tarihinden önce düzenlenmiş olan, 11-13 Ağustos 2021 tarihlerindeki uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik veya iade hakkından 22 Ağustos 2021 tarihine kadar faydalanabilirsiniz.

Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz.

THY BİLET DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Milli havayolu firmamız Türk Hava Yolları sel felaketinde mağdur olan vatandaşlar için bilet değişikliği ve iade işlemleri için kolaylık sundu. THY yapılacak işlemleri şöyle açıkladı:

Uçuşu iptal olmayan yolcularımıza tanıdığımız ayrıcalıklar:

Türkiye’nin çeşitli illerinde meydana gelen sel sebebiyle, 11/08/2021 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 11/08/2021 - 13/08/2021 tarihleri arasındaki sel felaketinden etkilenen illerden (NOP-Sinop, ONQ-Zonguldak, KFS-Kastamonu) kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yolcularımızın, 22/08/2021 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla;

1) Yeni rezervasyonun 22/08/2021 (dâhil) tarihine kadar olan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon ve güzergâh değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Yeni rezervasyonun 22/08/2021 tarihinden sonraki bir uçuşa yapılması durumunda, orijinal biletteki ücret sınıfında yer olması kaydıyla oluşacak ücret farkları tahsil edilecek olup rezervasyon ve güzergâh değişiklikleri için ceza alınmayacaktır. Aynı ücret sınıfında yer olmaması durumunda değişiklik cezası alınmaksızın oluşacak ücret farkları tahsil edilerek yapılacaktır.

2) İade talepleri:

a) Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır.

b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılacaktır.

3) Bilet süresinin uzatılması: Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 22/08/2021 (dâhil) tarihine kadar uzatılabilecektir.

4) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacaktır.

5) Bilet değişiklik ve iade işlemleri Türk Hava Yolları satış ofislerinden, biletin satın alındığı acenteler ve çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir.

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