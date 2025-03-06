TOKİ'nin 250 bin konut projesi, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde konut sahibi olmak isteyenler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. 2+1, 3+1, 4+1 dairelerin yer alacağı bu dev proje, vatandaşların uygun fiyatlarla konut sahibi olmalarını hedefliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanacak olan başvuru takvimi ise merakla bekleniyor. Peki, TOKİ e-devlet başvuru ekranı 2025 yılı için açıldı mı? Başvuru şartları neler? Proje ne zaman başlayacak? İşte detaylar

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ'NDE SON AÇIKLAMALAR

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri açıklandı. İhalelerin Haziran 2025’te tamamlanması planlanıyor.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

TOKİ 250 bin konut projesi için başvuru işlemleri henüz başlamadı. Başvuru tarihlerinin açıklanması ve başvuru ekranının açılması halinde haberimize ekleyeceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL?

TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ 81 İLİ KAPSAYACAK

Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.

İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.