TOKİ açık artırma konut ve iş yeri satışı ne zaman, nerede ve hangi illerde? 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı

TOKİ’den yatırım fırsatı: 9 ilde konut ve iş yeri satışı başlıyor! TOKİ tarafından satışa çıkarılan 643 konut ve 232 iş yeri, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde açık artırma ile yeni sahiplerini bulacak. Açık artırmalara Ankara ve İstanbul’daki salonlardan ya da çevrim içi olarak katılım sağlanabilecek. Yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan ihalelere katılmak isteyenler, belirlenen teminatları yatırarak başvuru yapabilecek. Peki, açık artırma nerede, saat kaçta?

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından açık artırma ile konut ve iş yeri satışları 1-2-3 Temmuz günlerinde düzenleniyor. Açık artırmalar saat 10:30'da başlıyor.

2 Temmuz'da: Samsun'da 257 konut ve 16 iş yeri satışa çıkıyor.

3 Temmuz'da: Bingöl'de 165 konut ve 150 iş yeri ile Diyarbakır'da 40 konut satışa çıkacak.

Açık artırma satışları İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle'de gerçekleşiyor.

Katılım teminat bedelleri:

Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,

Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL

Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL

Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL