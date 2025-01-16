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TOKİ sosyal konutları teslim ediliyor: Takvim açıklandı

TOKİ sosyal konutları teslim ediliyor: Takvim açıklandı

11:2716/01/2025, Perşembe
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TOKİ sosyal konut teslim tarihi
TOKİ sosyal konut teslim tarihi

TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan sosyal konut projeleri son sürat devem ediyor. Yapımı tamamlanan TOKİ konutları ise tek tek teslim ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tunceli Mazgirt Eltihatun Mahallesi'nde yapımına başlanan 79 adet sosyal konut tamamlandı. İşte Tunceli, Van, Aydın, Kütahya, Batman, Balıkesir başta olmak üzere Türkiye geneli sosyal konut teslim tarihleri.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Eltihatun Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen sosyal konutlar tamamlandı.

TOKİ Tunceli Mazgirt sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

Tamamlanan konutlar, 13 – 24 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Dinlenme alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

Hangi konutlar ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Tunceli Mazgirt sosyal konutlarının tesliminde hangi belgeler isteniyor?

1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası

3) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

4) Banka nezdinde imzalanmış olan KDV Taahhütnamesi.

#TOKİ
#sosyal konut
#TOKİ konut teslim tarihi

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