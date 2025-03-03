Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvuruları için bugün son gün. Sınav başvurularının tamamlanması için saatler kala adaylar işlemlerini sürdürüyor. Bu akşam saat 23.59'a kadar ais.osym.gov.tr adresinden başvurular yapılabilecek.





SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?





Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

2025-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.





GEÇ BAŞVURU GÜNLERİNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında YKS’ye başvuran ancak AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.





6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyeceklerdir.





ADAY BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR?

Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Form, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın kimlik belgesinde yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.





6114 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca adaylara, biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilecektir (Gerekli hallerde adayın parmak izi de alınabilecektir.). Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilecektir.





ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur. Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından tümüyle aday sorumludur. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.



