Uzmanından tavsiyeler: Büyükbaş ve küçükbaş kurban alırken nelere dikkat edilmeli?

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Büyükbaş alıyorsanız fiziki özelliklerinin iyi olması lazım. Kör, topal, boynuzu kesik olmaması lazım. Bu tarz kurbanlıklar kurban olmaz. 2 yaşını doldurması lazım" dedi.

KURBANLIK HAYVANDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Başkan Aras, kurbanlık hayvanın sağlıklı ve kusursuz olması gerektiğinin altını çizdi. Büyükbaş hayvan satın almayı planlayanlar için şu noktalara özellikle dikkat çekti:

Hayvan kör, topal ya da boynuzu kırık olmamalı.

Kurbanlık, en az 2 yaşını doldurmuş olmalı.

Hayvanın genel fiziki durumu iyi, canlı ve diri görünmeli.

Bu kriterlere uymayan hayvanların kurban vasfı taşımadığını hatırlatan Aras, vatandaşların bu konuda veterinerden ya da uzman kişilerden destek almalarının önemli olduğunu belirtti.

KURBANLIK FİYATLARI: HİSSE BAŞINA NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Aras, canlı kilogram fiyatlarının 300-310 TL civarında seyrettiğini, hisse başı fiyatların ise 20 bin TL ile 35 bin TL arasında değiştiğini açıkladı. Daha düşük fiyata hisse almak isteyenlerin, genellikle daha az hisseye sahip olduğunu ve bunun da et miktarını etkilediğini vurguladı.

KURBANI TATİL FIRSATINA DÖNÜŞTÜRMEYİN

Kurban ibadetinin yalnızca et dağıtımı olmadığını vurgulayan Ercan Aras, kurbanın manevi ve sosyolojik boyutuna da dikkat çekti:

“Kurban, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak içindir. Artık insanlar 5 bin TL’ye yurtdışında kurban bağışı yapıp kalan parayla tatile gidiyor. Bu durum, gelenek ve göreneklerimizin unutulmasına neden oluyor.”

KURBAN İBADETİ NASIL GÜVENİLİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLİR?

Kurban ibadetinin sağlıklı ve güvenilir şekilde yerine getirilmesi için vatandaşlara önemli bir uyarı da geldi:

"Mutlaka kurbanınızı görerek alın. Tanımadığınız kişi ya da kurumlardan uzak durun."

Aras, bazı dernek ve marketlerin 1 gün içinde binlerce kurban eti paketleyip dağıttığını belirterek şu soruyu sordu:

“Bu et gerçekten sizin bağışladığınız kurban mı? Yoksa karışık bir et mi dağıtılıyor?”

Bunun önüne geçmek için kurban kesim sürecine mümkünse bizzat şahit olun ya da güvenilirliği kanıtlanmış kurumlarla çalışın.

KURBAN İBADETİNDE BİLİNÇLİ VE SORUMLU OLUN

Kurban Bayramı, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda paylaşmanın ve yardımlaşmanın da en güzel örneğidir. Kurban alırken dikkatli davranmak, hem dini sorumluluğun doğru şekilde yerine getirilmesini sağlar hem de toplumsal güveni pekiştirir. Bu nedenle, kurbanlık seçiminden kesim sürecine kadar her adımda bilinçli olmak büyük önem taşır.



































