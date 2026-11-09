Fenerbahçe, zorlu geçmesi beklenen Çorum FK deplasmanından 5-0'lık önemli bir galibiyetle ayrıldı ve milli araya moralli girdi. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'da dikine ve doğrudan rakip kaleye gitme anlayışı ön plandaydı. Greenwood'un ilk golünde de bu oyun planının izlerini gördük. Fenerbahçe, topu gereksiz yere dolaştırmak yerine oyunun yönünü hızla değiştirerek, ters toplar ve dikine paslarla rakip savunmanın arkasına sarkmayı hedefledi. Bu organizasyonlar zamanla daha da gelişip oturacaktır. İlerleyen süreçte geçiş hücumlarını daha hızlı oynayan, dikine paslarla rakip kaleye çabuk ulaşan bir Fenerbahçe izleyebiliriz.

Öte yandan Fenerbahçe savunması ciddi açıklar da verdi. Rakibine 2.06 xG ürettirdi ve kalesinde önemli tehlikeler yaşadı. Ancak Ederson sahneye çıktı. Brezilyalı kaleci, yaptığı kritik kurtarışlarla adeta devleşti ve sezonun en iyi performanslarından birine imza attı.

Hücumda ise olağanüstü bir bitiricilik vardı. Fenerbahçe, 1.19 xG'den 5 gol çıkardı. Bir tarafta rakibin pozisyonlarına geçit vermeyen Ederson, diğer tarafta bulduğu fırsatları gole çeviren hücum hattı... Futbolun en temel gerçeklerinden biri bir kez daha ortaya çıktı: Atanın ve tutanın iyi olacak!