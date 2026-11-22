Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 4-2 kazanarak Galatasaray derbisi öncesinde önemli bir virajı kayıpsız geçti. Skor tabelasına bakıldığında siyah-beyazlılar için her şey yolunda görünebilir. Hücum hattında atılan 4 gol, takımın hücum gücünü ortaya koyarken alınan üç puan da zirve takibi açısından büyük önem taşıyor. Ancak bu galibiyetin arka planında göz ardı edilmemesi gereken ciddi bir sorun var: Savunma!

Vincenzo Italiano'nun maç sonu açıklamaları da aslında bu sorunun teknik heyetin farkında olduğu bir problem olduğunu gösteriyor. İtalyan teknik adam, takımının hücumda gelişim gösterdiğini söylerken savunmada verilen pozisyonların dikkat ve konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi. Bir takımın 4 gol atması elbette önemli ancak kalesinde iki gol görmesi ve rakibine bu kadar fazla fırsat vermesi, özellikle şampiyonluk hedefi olan bir ekip için üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü TÜMOSAN Konyaspor karşısında telafi edilen hatalar, Galatasaray gibi güçlü bir rakip karşısında aynı kolaylıkla telafi edilemeyebilir.

Italiano'nun "Bugünkü maçtan birazcık korktuğumu söyleyebilirim" sözleri de dikkat çekiciydi. Milli aranın ardından oynanan karşılaşmaların zorluğuna vurgu yapan teknik adam, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanının kolay geçmeyeceğini önceden görmüş. Bu endişesinde haklı çıktı. Ancak Beşiktaş'ın böylesine zorlandığı bir maçtan 4 golle galip ayrılması, takımın hücum potansiyeli açısından umut verici. Trossard'ın yeniden skor üretmesi, Vlahovic'in golcülüğünü sürdürmesi ve Cerny'nin oyuna sonradan girerek katkı sağlaması, Italiano'nun elini güçlendiren gelişmeler.

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Şimdi asıl mesele, Beşiktaş'ın bu hücum gücünü derbiye taşıyıp taşıyamayacağı. Galatasaray karşısında kazanmak isteyen siyah-beyazlıların yalnızca gol yollarında etkili olması yetmeyecek. Savunmada daha dikkatli, orta sahada daha dirençli ve maçın kritik anlarında daha konsantre bir takım görüntüsü vermeleri gerekiyor. Konya deplasmanında alınan üç puan çok değerli ancak verilen 2 gol de önemli bir uyarı niteliğinde. Beşiktaş kazandı, moral buldu ve zirve takibini sürdürdü. Fakat derbi öncesinde Italiano'nun çözmesi gereken en önemli mesele hâlâ aynı: Savunma güvenliği!