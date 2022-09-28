Özgün ÖSYM 2022 YKS milli sporcu yerleştirme sonuçlarını açıkladı
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ÖSYM 2022 YKS milli sporcu yerleştirme sonuçlarını açıkladı

2022 YKS milli sporcu tercihleri 15-21 Eylül 2022 tarihleri arasında alındı. ÖSYM tarafından tercihleri alınan YKS 2022 milli sporcu tercihleri içi yerleştirme sonuçları bekleniyordu. Son dakika haberine göre ÖSYM 2022 YKS milli sporcu tercihleri yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. İşte 2022 YKS milli sporcu yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS milli sporcu yerleştirme sonuç sorgulama ekranı: 2022 YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
2022-YKS Millî Sporcu Yerleştirme Sonuçları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS), milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15-21 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-YKS kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numarası veya aday şifresiyle öğrenilebilecek.

2022-YKS Millî Sporcu Yerleştirme Sonuçları sorgulamak için tıklayın

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