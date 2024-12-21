Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yurt dışında görevlendirilmek üzere 429 öğretmen ve 40 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. Detayları yayımlanan başvuru kılavuzu ile başvuru süreci ve şartları netlik kazandı. İşte sınava ilişkin ayrıntılar...

YURT DIŞI ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2025

Başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

MEB YURT DIŞI ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını https://mebbis.meb.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemi tamamlanmadan önce, tüm şartların dikkatlice incelenmesi gerekiyor.

Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. Kimlik Numarasıyla yatırılması hâlinde başvuru ekranı açılmayacak.

Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerinin başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden kontrol edilmesi varsa yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.

Aday, belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecek. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir.

YURT DIŞI ÖĞRETMEN ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Yurt dışında görevlendirilecek adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınava tabi tutulacak:

Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı: 9 Şubat 2025'te, Türkiye genelindeki e-sınav merkezlerinde yapılacak. Sonuçlar, 10 Mart 2025'te ilan edilecek.

Temsil Yeteneği Sözlü Sınavı: 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Sınav giriş belgeleri, 31 Ocak 2025'ten itibaren https://www.meb.gov.tr adresinden temin edilebilecek.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti, KDV dâhil 1.280,00 TL olarak belirlendi. Adaylar, ödemelerini şu yöntemlerle gerçekleştirebilecek:

T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, veya Türkiye Halk Bankası internet bankacılığı, mobil şube ve ATM kanalları,

https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm banka kartları ile. Banka şubelerinden nakit ödeme kabul edilmeyecek.

ÖĞRETMEN SEÇME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolarında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar hariç)

ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

f) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

ğ) Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

ı) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla yurt içinde en az 2 yıl çalışmış olmak.







