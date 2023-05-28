2.tur seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Sabah saat 08:00’da başlayan oy verme işlemi akşam 17:00’da sona erdi. Anadolu Ajansı’nın (AA) verilerine göre sandıkların kaçı açıldı, oyların ne kadarı sayıldı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde gidiyor? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu anlık olarak Yenişafak seçim sayfamızdan takip edebilirsiniz.