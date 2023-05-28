Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Yurt Dışı Geneli Sonuçları
Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Yurt dışı oylar sayılmaya başlandı mı?
Türkiye'ye getirilen ve Ankara ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan yurt dışı oyları da tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başladı. Yurt dışı oylar Türkiye geneli seçim sonuçlarına eklenmekte.
Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaşmıştı.