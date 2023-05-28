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Yurt dışı oylar eklendi mi?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi yurt dışı seçim sonuçları ve oy oranları vatandaşların takibinde. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yayın yasağının 18.15 itibarıyla kaldırıldığını bildirmesinin ardından 2. tur seçim sonuçları da belli olmaya başladı. Yurt dışı oyları da tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlandı. Yurt dışı oylar Türkiye geneli seçim sonuçlarına eklenmekte.

19:07 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Yurt Dışı Geneli Sonuçları

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Yurt Dışı Geneli Sonuçları

28 Mayıs 2023
açıklanıyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 2. tur seçim için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Yurt dışı oylar sayılmaya başlandı mı?

Türkiye'ye getirilen ve Ankara ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan yurt dışı oyları da tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başladı. Yurt dışı oylar Türkiye geneli seçim sonuçlarına eklenmekte.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaşmıştı.

#Yurt dışı
#yurt dışı seçim sonuçları
#2023 sonuçları
38 dakika önce
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