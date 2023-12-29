‘1 Ocak Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu?’ bankada işi olan birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde özel ve kamu kurumları çalışmıyor. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil olması sebebi ile bankalarda müşterilerine hizmet vermeyecek. Peki, resmi tatillerde EFT yapılabiliyor mu? İşte detaylar.

1 OCAK PAZARTESİ BANKALAR ÇALIŞACAK MI?

2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacaktır. Özel sektörde yer almayan tüm kamu kuruluşları kapalı olacak. Bankalar da 1 Ocak'ta kapalı olacaklar.

1 OCAK PAZARTESİ VE RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILABİLİYOR MU?

Hafta sonlarında ya da resmî tatillerde EFT para gönderme işlemi yapılamaz. Bunun nedeni EFT işlemlerinin Merkez Bankası tarafından kontrol edilip onaylanmasıdır.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Ocak 2024 resmi tatil olması sebebiyle bankalar Cuma günü saat 17.00’de işleme kapanacak. Bankalar faaliyetlerine tekrar 2 Ocak 2024 Salı günü başlayacaktır.

BANKALARIN MESAİ SAATLERİ KAÇ?

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı banka şubeleri saat 17.00'a kadar müşteri kabul etmektedir.







