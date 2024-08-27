"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim dönemiyle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası ayın kaçında başlayacak?