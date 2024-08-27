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Sınıflar belli oldu mu? MEB sınıf şube belirleme kurası ne zaman, 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?

İlkokula ve ortaokula başlayan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura çekimi ile belirleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. ve 5. sınıfların şube belirleme işlemi kura çekimi ile yapılacak. Veliler ve öğrenciler, sınıf belirleme kura çekiminin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, sınıf belirleme kurası ne zaman gerçekleşecek? İşte o tarih.

12:02 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Sınıf şube kurası
Sınıf şube kurası

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul 1. sınıf ve 5. sınıfların şubelerini kura çekimi yöntemiyle belirliyor. Öte yandan ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin şubeleri ile beraber öğretmenleri de belirleniyor olacak. İşte, 2024-2025 1. ve 5. sınıf şube kura çekimi detayları...

SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sınıf şubesi belirleme kura çekimi 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 yılından itibaren 1. sınıf ve 5. sınıflar için sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

1. VE 5. SINIF ŞUBELERİ OTOMATİK OLARAK BELİRLENECEK

Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.



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#5. sınıf kura sonuçları
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