Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul 1. sınıf ve 5. sınıfların şubelerini kura çekimi yöntemiyle belirliyor. Öte yandan ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin şubeleri ile beraber öğretmenleri de belirleniyor olacak. İşte, 2024-2025 1. ve 5. sınıf şube kura çekimi detayları...
SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sınıf şubesi belirleme kura çekimi 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 yılından itibaren 1. sınıf ve 5. sınıflar için sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek.
1. VE 5. SINIF ŞUBELERİ OTOMATİK OLARAK BELİRLENECEK
Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.
Millî Eğitim Bakanlığınca, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.