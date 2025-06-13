2025 Haziran ayında KYK bursu yatacak mı, yazın yatar mı, ne zaman kesilir?

Üniversite öğrencileri için hem yaz tatili hem de KYK ödemeleri yaklaşırken gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalarda. KYK bursu alan öğrenciler “Haziran ayında ödeme yapılacak mı, yaz boyunca burs yatmaya devam eder mi?” sorularına yanıt ararken, mezun olacaklar ve ilk kez burs alanlar için durum daha da kritik hale geldi.

KYK BURSU NE ZAMAN, HANGİ AYDA KESİLİR?

Öğrencilerin burs/kredi almasına engel teşkil edecek bilgilerin (mezun, terk vb.) YÖKSİS bilgileri servis üzerinden kontrol edilerek veya öğretim kurumundan Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi halinde öğrencilerin burs/kredileri kesilmekte ve bir daha ödenmemektedir. Yapılmayan kredi ödemeleri borç olarak kaydedilmemektedir.

Burs/kredinin kesilme sebeplerinden herhangi birinin normal öğrenim süresi içerisinde gerçekleşmesi ve bu durumun Genel Müdürlüğümüzce tespit edilmesi halinde öğrencilerin burs/kredisi kesilmektedir.

Son sınıf öğrencilerine burs/kredi ödemeleri haziran ayında sona erer.

KYK BURSU YAZIN YATAR MI?