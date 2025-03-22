2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ: Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman?

Ramazan Bayramı öncesinde, 29 Mart Cumartesi günü idrak edilecek olan arefe günü ile ilgili tatil araştırmaları sürüyor. Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar, "Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor. 2025 yılı resmi tatil takvimine göre arefe günü yarım gün olarak kabul ediliyor. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar…