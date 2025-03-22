2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ: Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman?

Ramazan Bayramı öncesinde, 29 Mart Cumartesi günü idrak edilecek olan arefe günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma düzenini merak eden vatandaşlar, "Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor. 2025 yılı resmi tatil takvimine göre arefe günü yarım gün olarak kabul ediliyor. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Ramazan Bayramı öncesinde, 29 Mart Cumartesi günü idrak edilecek olan arefe günü ile ilgili tatil araştırmaları sürüyor. Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar, "Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor. 2025 yılı resmi tatil takvimine göre arefe günü yarım gün olarak kabul ediliyor. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
2025 Ramazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar günü başlayacak. Arefe gününün cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle tüm kamu, kurum ve kuruluşları hafta sonunda tatil yapacak.
Arefe günü hafta içi olsaydı tüm kamu çalışanları yarım gün çalışacak ve öğleden sonra tatil başlayacaktı.
AREFE GÜNÜ BANKALAR, NOTER AÇIK MI?
Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar normal şartlarda öğlene kadar hizmet vereceklerdi. Fakat arefe günü bu yıl hafta sonuna denk geldiği için bankalar ve noterler bayram öncesi son mesailerini 28 Mart'ta yapacak.
Mobil bankacılık üzerinden 29 Mart'ta öğleden sonra yapılan işlemler ise 2 Nisan Çarşamba günü hesaplara aktarılacaktır.
TATİL GÜNLERİ
2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram günleri:
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı