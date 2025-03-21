21 Mart ekinoks özellikleri araştırılıyor. Gece ve gündüzlerin eşit olması anlamına gelen 21 Mart ekinoksu sonrası Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de ise sonbahar başlıyor. Peki, 21 Mart ekinoksunda neler olur? İşte, 21 Mart İlkbahar ekinoksu özellikleri...

Ekinoks, gün ve gecenin eşit olduğu anı ifade eder. Latince kökenli bir kelime olan ekinoks, "aequus" (eşit) ve "nox" (gece) kelimelerinden türetilmiştir. Yılda iki kez, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yaşanan bu olayda, dünyanın her yerinde gündüz ve gece süresi eşit olur.