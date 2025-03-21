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21 Mart en uzun gece mi, gündüz mü? 21 Mart ekinoks özellikleri

21 Mart en uzun gece mi, gündüz mü? 21 Mart ekinoks özellikleri

Tuğba Güner
10:5521/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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21 Mart ekinoksu
21 Mart ekinoksu

Yılın önemli astronomik olaylarından biri olan İlkbahar Ekinoksu, 21 Mart 2025 tarihinde gerçekleşiyor. 21 Mart ekinoksu ile birlikte, Kuzey Yarım Küre’de günler giderek uzayacak ve yaz mevsimine doğru ilerleyiş başlayacak. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi bir süreç yaşanacak. Sonbahar ekinoksu, 23 Eylül 2025’te gerçekleşecek. O tarihte ise gece süresi yeniden gündüz süresinden uzun olmaya başlayacak. Peki, ekinoks ne demek? İlkbahar ekinoksunun özellikleri neler? İşte detaylar...

21 Mart ekinoks özellikleri araştırılıyor. Gece ve gündüzlerin eşit olması anlamına gelen 21 Mart ekinoksu sonrası Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de ise sonbahar başlıyor. Peki, 21 Mart ekinoksunda neler olur? İşte, 21 Mart İlkbahar ekinoksu özellikleri...

Ekinoks nedir?

Ekinoks, gün ve gecenin eşit olduğu anı ifade eder. Latince kökenli bir kelime olan ekinoks, "aequus" (eşit) ve "nox" (gece) kelimelerinden türetilmiştir. Yılda iki kez, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yaşanan bu olayda, dünyanın her yerinde gündüz ve gece süresi eşit olur.

21 MART EN UZUN GECE Mİ, GÜNDÜZ MÜ?

21 Mart'tan itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlarken, Kuzey Yarım Küre’de ise gündüzler, geceden uzun olmaya başlar.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU’NUN ÖZELLİKLERİ

Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar başlarken, Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsimi başlar.

Gün ve gece eşitlenir, ardından gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar.

Güneş ışınları Ekvator’a dik açıyla düşer ve bu durum sıcaklık değişimlerini beraberinde getirir.

Kuzey Kutup Noktası’nda 6 ay sürecek gündüz, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 ay sürecek gece başlar.



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