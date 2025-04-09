23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan hangi gün okullar tatil mi? 2025 resmi tatiller

Her yıl olduğu gibi bu sene de 23 Nisan bayramı coşkuyla kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma niteliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene çarşabama gününe denk geliyor. Dünya çocuklarına armağan olan bu özel bayramda resmi tatil konusu da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle ilk ve orta öğretim öğrencileri ile üniversiteliler okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. İşte 23 Nisan 2025 tarihi ve resmi tatil ile ilgili bilgiler.





23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, resmi daireler kapalı olacak.





23 NİSAN OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan'da okullar ve üniversiteler tatil olurken, özel okullar ve üniversiteler de hizmet vermeyecek.

23 NİSAN HAKKINDA





Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmî bir bayramdır.





Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmî bir bayramdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan bu bayram, Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Millî Bayramı" adıyla kutlanmaya başlanmıştır. İlk başta yasal adı "Çocuk Bayramı" olmasa da, daha sonra çocuklara neşeli bir gün geçirtme ve Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne gelir yaratma amacıyla 1927'den itibaren çocuk bayramı olarak kutlanmıştır. Bayramın adı 1935'te "Hâkimiyet-i Milliye Bayramı", 1981 yılında ise "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olmuştur. UNESCO'nun 1979'u "Çocuk Yılı" olarak duyurmasının ardından, devlet kanalı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatması ile bu bayram uluslararası düzeye taşınmıştır.





Devrin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında başlattığı, 23 Nisan'da çocukları makamına kabul edip onlarla sohbet etme âdeti bu bayramın bir parçası olarak yaygınlaşıp gelenekselleşmiş; devlet adamlarının makam koltuklarına çocukları oturtma geleneği 2013 yılına kadar devam etmiştir. Yine 1933'te stadyumlarda beden hareketleri gösterileri ile kutlama geleneği başlamış; bayramın stadyumlarda binlerce öğrenci ve devlet protokolünün katıldığı gösterilerin yerini 2013'ten itibaren, sokaklarda karnaval havasında kutlamalar almıştır.





2025 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ





Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

Ramazan Bayramı: 29 Mart Cumartesi öğleden itibaren 30-31 Mart- 1 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Perşembe

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazartesi

Kurban Bayramı: 5 Haziran Perşembe Öğleden İtibaren 6-7-8-9 Haziran

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Salı Öğleden İtibaren 29 Ekim Çarşamba



