23 Nisan yarım gün mü, tam gün mü tatil? 23 Nisan'da okullar ve üniversiteler tatil mi?

Nisan ayının başlamasıyla birlikte, öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu yıl 23 Nisan’ın hangi gün hafta içine denk geldiği ve okulların tam gün mü yoksa yarım gün mü olacağı gündemde yerini aldı. Peki, 23 Nisan okullar tatil mi, özel ve resmi kurumlar açık mı olacak?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, resmi daireler kapalı olacak.

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

23 NİSAN ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle, özel sektör çalışanları bağlı oldukları kurum kararlarına göre izin kullanabilecek. Özel sektörde 23 Nisan'da çalışanlar ise mesai ücreti alabilecek.

23 NİSAN OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan'da okullar ve üniversiteler tatil olurken, özel okullar ve üniversiteler de hizmet vermeyecek.







