Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin araştırmalar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hız kazanmaya başladı. 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle emeklilere tek seferlik 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatırılmıştı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin devam ettirilmesini istedi. Emeklilere geçtiğimiz yıl verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin bu yıl da verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Bu yıl emekliye 5000 TL ikramiye var mı, yatırılacak mı?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2023 yılında Pazar gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle pazar günü resmi tatil olacak. Dolayısıyla bankalar hem pazar günü hafta sonu olması nedeniyle hem de resmi tatil nedeniyle kapalı olacaklar. 28 Ekim 2023 Cumartesi günü de öğleden sonra resmi tatil olacak. Böylelikle toplamda 1,5 günlük bir resmi tatil gerçekleştirilecek. Ancak bankalar 28 Ekim'de de kapalı olacaklar.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması nedeniyle devlet, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye vermişti. Emekli vatandaşlar, bu sene de emekli ikramiyesi çalışmasının olup olmadığını merak ediyor.

Ancak şu anda devletin böyle bir çalışması bulunmuyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

TÜED BAŞKANI TOKGÖZ'DEN İKRAMİYE TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin devam ettirilmesini istedi.

Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün geçen yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandığını belirterek, 100. yıl dönümü kapsamında emeklilere tek sefer için 5 bin lira ödeme yapıldığını anımsattı.







