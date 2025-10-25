29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları bedava?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye genelinde belirli toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Karar, bayram günü şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşanmasını önlemeyi amaçlıyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye genelinde 29 Ekim 2025 günü belirli toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Cumhuriyet’in 102. yılına özel uygulama, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.
29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapurların ücretsiz olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.