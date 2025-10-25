Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları bedava?

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları bedava?

11:5725/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Toplu taşıma ücretsiz mi?
Toplu taşıma ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye genelinde belirli toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Karar, bayram günü şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşanmasını önlemeyi amaçlıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye genelinde 29 Ekim 2025 günü belirli toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Cumhuriyet’in 102. yılına özel uygulama, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapurların ücretsiz olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

#29 ekim tatil
#Toplu taşıma
#ücretsiz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı şartları neler? Kimler, nasıl başvurabilir?