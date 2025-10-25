29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları bedava?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapurların ücretsiz olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.