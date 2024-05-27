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29 Mayıs resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı?

29 Mayıs 1453, tarihin akışını değiştiren önemli bir olay olan İstanbul'un Fethi'nin gerçekleştiği gündür. 29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Her yıl 29 Mayıs günü, İstanbul'un fethi büyük coşkuyla kutlanmaktadır. Bu kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve fethin önemi vurgulanmaktadır. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs'ta okullar tatil mi, işyerleri tatil olacak mı? İşte detaylar...

15:47 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
29 Mayıs
29 Mayıs

29 Mayıs, her yıl İstanbul'un fethi yıl dönümü olarak şehirde birçok etkinlikle kutlanıyor. Bu yıl da etkinlik ve kutlamalara sahne olacak olan tarih için vatandaşlar "29 Mayıs tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 2024 Resmi tatiller listesinde 29 Mayıs da tatil mi?

29 Mayıs resmi tatil mi?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil olmuyor.

29 Mayıs'ta okullar tatil mi?

29 Mayıs'ta öğrenciler okuluna, çalışanlar ise işlerine devam edecek.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı



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#29 mayıs tatil mi
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