Resmi tatil günleri, çalışan, öğrenci, ev hanımı fark etmeksizin herkesin merak ettiği konulardan biri. 2024 resmi tatilleri geçtiğimiz yıllara göre daha fazla. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geride bırakan vatandaşlar, şimdide önümüzdeki resmi tatil takvimini araştırıyor. Peki Dini ve resmi tatil günleri ne zaman, 2024 bayram tatilleri kaç gün? 2024 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Yılbaşı ve 19 Mayıs hafta içine mi denk geliyor? İşte resmi tatil 2024 takvimi.