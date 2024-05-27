29 Mayıs, her yıl İstanbul'un fethi yıl dönümü olarak şehirde birçok etkinlikle kutlanıyor. Bu yıl da etkinlik ve kutlamalara sahne olacak olan tarih için vatandaşlar "29 Mayıs tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 2024 Resmi tatiller listesinde 29 Mayıs da tatil mi?
29 Mayıs resmi tatil mi?
29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil olmuyor.
29 Mayıs'ta okullar tatil mi?
29 Mayıs'ta öğrenciler okuluna, çalışanlar ise işlerine devam edecek.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı