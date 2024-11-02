6G teknolojisi, geleceğin iletişim ve internet standardını belirleyen devrim niteliğinde bir adımdır. Bu teknolojinin yükselen trendler ışığında dijital dönüşüm çağında ne gibi yenilikler getireceği merak konusu.. Gelişmiş ülkeler 6G için kolları sıvadı. Mobil ağ hızında devrim yaratacak yeni 6G teknolojisi için ilk bilgiler geldi. Binlerce kat hız artışı olacak. Peki, Peki, 6G teknolojisi ne zaman Türkiye'ye gelecek? 6G teknolojisinin getireceği yenilikler neler olacak?

6G Teknolojisi Nedir? Özellikleri Neler?

4. nesil kablosuz iletişim teknolojisi olarak bilinen 4G’nin ardından 5G çıkmıştı. 5G teknolojisinin kullanılabilir olduğu teknolojik ürünlere daha yeni yeni alıştığımız bu süreçte şimdi de 6. Nesil teknoloji 6G geliyor.

6G’nin sunduğu en büyük yeniliklerden birisi kablosuz bağlantı hızının terabit birimine ulaşması olarak belirtiliyor. Bu sayede internette video oynatma, dosya indirme ve internet aracılığıyla çeşitli platformlara dosya yükleme hızı hayallerin ötesinde bir seviyeye ulaşacak.

6G Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

6G teknolojisinin yakın bir gelecekte dünya çapında kullanıma açılması bekleniyor. Hedef gösterilen tarih global ölçekte 2030 olarak belirtiliyor. 2030 sonrasında farklı coğrafyalarda bu teknoloji ile internete bağlanmak mümkün olacak. Bu tarihten önce büyük bir olasılıkla 6G teknolojisinin test edildiği uygulamaları göreceğiz.

6G Türkiye ne zaman gelecek sorusuna yanıt vermek gerekirse, dünya çapında bu teknolojinin 2030 – 2035 yılları arasında yaygın hale gelmesinin beklendiğini söyleyebiliriz. 2035 itibariyle Türkiye’de de 6G’nin aktif bir biçimde kullanılabilir hale gelmesi muhtemel.

6G İLE İNTERNET HIZI HAYALLERİN ÖTESİNDE OLACAK

Profesör Zhixin Liu liderliğindeki ekip, bu olağanüstü hıza daha önce hiç test edilmemiş tamamen yeni bir frekans spektrumu kullanarak ulaştı. Veri göndermek için hem radyo dalgalarını hem de ışığı birleştirerek 5 GHz ila 150 GHz aralığında çalıştırılırken, bu teknoloji kombinasyonu daha önceki hız sınırlarını aşmalarını sağladı.

İleri teknolojiyi kullanan ekip, yüksek hızlı elektronik ve mikrodalga fotonikten faydalandı. Çok hızlı olan dijital-analog dönüştürücüleri kullanarak ise 5-75 GHz arasında sinyal üretildi. Bu yöntemle, aynı zamanda yeni nesil kablosuz iletişimi destekleyebilecek son derece verimli bir sistem yaratıldı.

Bu değişimi dar, tek şeritli bir yolu 10 şeritli devasa bir otoyola dönüştürmeye benzeten proje baş sorumlusu Liu, “Nasıl daha fazla arabanın geçebilmesi için daha geniş yollara ihtiyacımız varsa, daha fazla veri taşıyabilmek için de daha büyük bant genişliğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Çalışmadan sorumlu ekip ayrıca bu teknolojiyi yakında kullanıcılara sunmak için akıllı telefon üreticileri ve ağ sağlayıcılarla da görüşmeye başlandığını bildirdi.







